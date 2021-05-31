В Якутии выросло число зараженных COVID-19

В Якутии на 31 мая выявлено 100 новых случаев коронавирусной инфекции:

г. Якутск – 64 случая;

Мегино-Кангаласский район 8 случаев;

Амгинский район 6 случаев;

Вилюйский район 4 случая;

Верхоянский, Мирнинский, Усть-Алданский районы по 3 случая;

Горный, Чурапчинский районы по 2 случая;

Аллаиховский, Кобяйский, Нюрбинский, Сунтарский, Хангаласский районы по 1 случаю.

За все время в республике зарегистрировано 38463 случая заболевания COVID-19.

За предыдущие сутки коронавирус унес жизни двух человек. Всего с начала пандемии умерло 675 человек.

За сутки лабораториями республики проведено 1 682 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 119 901 тест.