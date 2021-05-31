31.05.2021
11:15
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Коронавирус
В Якутии выросло число зараженных COVID-19
В Якутии на 31 мая выявлено 100 новых случаев коронавирусной инфекции:
- г. Якутск – 64 случая;
- Мегино-Кангаласский район 8 случаев;
- Амгинский район 6 случаев;
- Вилюйский район 4 случая;
- Верхоянский, Мирнинский, Усть-Алданский районы по 3 случая;
- Горный, Чурапчинский районы по 2 случая;
- Аллаиховский, Кобяйский, Нюрбинский, Сунтарский, Хангаласский районы по 1 случаю.
За все время в республике зарегистрировано 38463 случая заболевания COVID-19.
За предыдущие сутки коронавирус унес жизни двух человек. Всего с начала пандемии умерло 675 человек.
За сутки лабораториями республики проведено 1 682 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 119 901 тест.
Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Оперштаб Якутии.
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