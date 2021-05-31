31.05.2021
11:15
456

Коронавирус

В Якутии выросло число зараженных COVID-19

В Якутии на 31 мая выявлено 100 новых случаев коронавирусной инфекции:

  • г. Якутск – 64 случая;
  • Мегино-Кангаласский район 8 случаев;
  • Амгинский район 6 случаев;
  • Вилюйский район  4 случая;
  • Верхоянский, Мирнинский, Усть-Алданский районы по 3 случая;
  • Горный, Чурапчинский районы по 2 случая;
  • Аллаиховский, Кобяйский,  Нюрбинский, Сунтарский, Хангаласский районы по 1 случаю.

За все время в республике зарегистрировано 38463 случая заболевания COVID-19.

За предыдущие сутки коронавирус унес жизни двух человек. Всего с начала пандемии умерло 675 человек.

За сутки лабораториями республики проведено 1 682 исследования на коронавирусную     инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 119 901 тест.

Адреса для вакцинации от коронавируса

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Оперштаб Якутии.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх