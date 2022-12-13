13.12.2022
17:00
90

Якутия

В Якутии выросли объемы  добычи алмазов

Индекс добычи алмазов в Якутии  в январе-ноябре 2022 года увеличился на 13% в сравнении с соответствующим периодом 2021 года, в том числе по АК «АЛРОСА» ПАО наблюдается рост на 11,1%, сообщили в Министерство экономики Якутии.

«Мы видим, что АЛРОСА строго выполняет все свои бюджетные и социальные обязательства, не останавливается работа по строительству новых объектов. В целом мы видим, что деятельность компании и в дальнейшем будет направлена на то, чтобы сохранить за собой статус крупнейшей в мире алмазодобывающей компании», – ранее отметил Глава Якутии Айсен Николаев.

Эксперты отмечают, что АЛРОСА предпринимает все необходимые меры для обеспечения стабильности производственной деятельности в текущих условиях. Продолжается работа над важными стратегическими проектами, среди которых — подготовка к началу строительства рудника Мир-Глубокий, трансформация производственного блока и цифровизация.

Фото: ЯСИА
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительство Республики Саха (Якутия)

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх