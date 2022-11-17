В Якутии выросли налоговые поступления в республиканский и федеральный бюджеты.

Глава Якутии Айсен Николаев и руководитель Управления ФНС России по РС (Я) Владимир Софронов обсудили текущие налоговые показатели. На встрече рассмотрены ключевые показатели социально-экономического положения региона и вопросы внедрения института Единого налогового счёта.

Так, за 11 месяцев 2022 года в консолидированный бюджет республики поступило 146 млрд рублей, что на 18% или на 22 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Аналогичные темпы роста поступлений налогов и в федеральный бюджет: за январь — октябрь текущего года поступило 17 млрд рублей, что на 12,5% больше аналогичного периода 2021 года.

Кроме того, Владимир Софронов рассказал о внедрении института Единого налогового счета (ЕНС). Переход на ЕНС создаст более комфортную среду для ведения бизнеса. С внедрением Единого налогового счета упрощается процедура уплаты налогов: устанавливается единый срок уплаты, два реквизита в платежном поручении (ИНН и сумма). Единое сальдо расчетов не позволит начислить пени при одновременном наличии у налогоплательщика недоимки и переплаты по разным налогам.

Напомним, что с 1 января 2023 вступает в силу Закон №263- ФЗ от 14 июля 2022 года «О внесении изменений в части 1 и 2 Налогового Кодекса Российской Федерации» Закон вводит такие понятия как: Единый налоговый платеж, Единый налоговый счет.