В Якутии выросли цены на лекарства

Мониторинг за состоянием фармацевтического рынка показывает, что лекарств на территории республики достаточно. Об этом на брифинге оперативного штаба Республики Саха (Якутия) по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 11 марта сообщил руководитель территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Республике Саха (Якутия) Евгений Иннокентьев, сообщает ArticPost.ru

Внешнеполитическая обстановка всё же отразилась на стоимости лекарств – по ряду позиций в розничном сегменте цены незначительно выросли. «Розничные цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты повысились в пределах 2,3%. Препараты, которые не входят в этот перечень, выросли в стоимости примерно на 2%», – сообщил он.

Евгений Иннокентьев пояснил, что лекарства делятся на три категории: стоимостью до 100 рублей, от 100 до 500 рублей и от 500 рублей и выше. «Лекарственные препараты, входящие в группу от 100 до 500 рублей, наоборот, понизились в цене на 1-1,5%», – пояснил руководитель территориального органа Росздравнадзора.

Кроме того, Евгений Иннокентьев рассказал о наличии лекарственных препаратов для лечения больных COVID-19. На средства, выделенные из резервных фондов Правительств Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), закуплены более 440 тысяч упаковок лекарственных препаратов для лечения коронавируса, в том числе более 44 тысяч упаковок фавипиравира, более 229 тысяч упаковок умифеновира и других.

Аптечная сеть Якутии представлена около 200 частными аптеками, девятью аптечными оптовыми складами, а также рядом медицинских организаций, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность.

Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Республике Саха (Якутия) на постоянной основе проводит мониторинг состояния фармацевтического рынка и лекарственного обеспечения на территории республики. В том числе рассматривает вопросы ценообразования, динамики розничных цен на лекарственные препараты, наличия лекарств, как на оптовых складах, так и в амбулаторных медицинских организациях.

В этой работе Росздравнадзору помогает система маркировки лекарственных препаратов, которая позволяет отслеживать наличие, качество товара и уровень цен на него, сообщили в администрации главы и правительства региона.