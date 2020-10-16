В Якутии вырос уровень женской преступности

За 9 месяцев 2020 года на территории Якутии зарегистрировано 9415 преступлений.

Снижение уровня преступности зарегистрировано на территории 20 районов и городов республики, наиболее существенно в Томпонском (-31,4 %), Эвено-Бытантайском (-28,6 %), Усть-Майском (-25,9 %) и Момском районах (-23,5 %). Уменьшение числа преступлений также отмечено в таких крупных городах и районах, как г.Нерюнгри, Олекминский, Мирнинский, Мегино-Кангаласский и Хангаласский районы.

Совершено на территории республики 453 особо тяжких преступления, их рост отмечен в 15 городах и районах, снижение в 13. Как и в аналогичный период прошлого года, ни одного особо тяжкого преступления не зарегистрировано в Аллаиховском, Верхнеколымском и Момском районах.

На 5,8 % уменьшилось число преступлений против жизни и здоровья, в том числе на 5,4 % количество убийств, раскрыто 96,9 %.

Наибольшее количество преступлений, как и в прошлые периоды, совершено против собственности – 4588, их удельный вес в общей структуре преступности составил 48,7 %. Зарегистрировано 2348 краж, 200 грабежей, 25 разбойных нападений, 25 вымогательств, 1353 случая мошенничества. С использованием информационно-телекоммуникационных технологий в сфере компьютерной информации совершено 1713 преступлений.

Правоохранительными органами выявлено 531 преступление экономической направленности, что больше показателей аналогичного периода прошлого года на 12,5%. На 25,2 % выявлено больше преступлений коррупционной направленности — 144.

С 94 до 106 или на 12,8 % увеличилось количество экологических преступлений. Выявлено 24 преступления, связанных с незаконной охотой, 63 преступления по фактам незаконной рубки лесных насаждений.

Из анализа социально-криминологических характеристик преступности следует, что уменьшилось количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, лицами без постоянного источника доходов.

На 6,3 % меньше преступлений совершено в состоянии алкогольного опьянения.

Преступность среди несовершеннолетних снизилась на 28,4 % или с 338 до 242. На 1,5 % (с 607 до 598) сократилось также количество преступлений, совершенных в отношении детей.

Женщинами совершено 1125 преступлений, что больше показателя предыдущего года на 21,8 %.

Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории республики совершено 109 преступлений, что на 25,3 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

На 18 % меньше зарегистрировано преступлений, совершенных в общественных местах, на 12,4 % — на улице.