В Якутии вырос спрос на строителей

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала ситуацию с вакансиями в строительной сфере в регионах Дальневосточного федерального округа – спрос на специалистов за 2021 год вырос на 58%. Это соответствует общероссийским трендам: по стране количество вакансий в сфере «Строительство, недвижимость» выросло на 55%.

Сильнее всего на Дальнем Востоке спрос на строителей вырос в Республике Саха (Якутия) – сразу на 112% (более чем в 2 раза) по сравнению с 2020 годом.

Средняя заработная плата, которую в 2021 предлагали в сфере «Строительство, недвижимость», в ДФО, составляет 71 тысяча рублей, что на 10,5 тысяч больше, чем по стране в целом. Среди регионов Дальнего Востока наиболее высокое вознаграждение строителям предлагают в ЧАО (97 тысяч рублей), на втором месте – Магаданская область (почти 92 тысячи), на третьем – Республика Саха (Якутия) (88 тысяч).

Во всех регионах Дальнего Востока наблюдается дефицит строительных кадров, причем более серьезный, чем по стране в целом: на одну вакансию приходится лишь 1,2 активных резюме (по России – 1,8).