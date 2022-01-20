В Якутии вырастут цены на газ

С июля этого года в Якутии ожидается повышение цен на газ примерно на 5,8% из-за утверждения специальной надбавки на тарифы. Это связано с реализацией программы социальной газификации по всей стране. Об этом в ходе прямого эфира в соцсетях рассказала председатель Государственного комитета по ценовой политике Якутии Антонина Винокурова, сообщает ЯСИА.

Она напомнила о том, что в стране объявлена программа социальной газификации по поручению президента страны, по которому все жители газифицированных населенных пунктов должны быть обеспечены газом.

«То есть не должно остаться домов без газа в газифицированных населенных пунктах. Конечно, на это требуется очень много денег. Газовые магистральные сети не учитывают такой объем застройки и приходится их перекладывать, доводить сети до каждого дома. Согласно законодательству, в республике не была утверждена специальная надбавка на тарифы на газ. Сейчас, в связи с требованиями, мы посчитали потребность в инвестициях, которые нужны для газификации населения, и поняли, что нам нужно утверждать эту надбавку», — рассказала она.

Она сообщила о том, что в Якутии надбавка будет вводиться поэтапно с 1 июля 2022 года, хотя многие субъекты перешли с января.

«Надбавка даст некий опережающий рост цен на газ. По нашим расчетам — это где-то 5,8%. Плюс к этому нужно еще учитывать и инфляцию. Цена на газ утверждается не нами, а федеральной антимонопольной службой — мы утверждаем только спецнадбавку. Если антимонопольная служба примет пожелания предприятий, то здесь может еще инфляция появиться. Мы прогнозируем, что цена вырастет не более, чем на 8-9%. Это только в этом году. Со следующего года увеличение цен будет зависеть только от инфляции», — заключила руководитель Госкомцен Якутии.