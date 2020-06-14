В Якутии выпускники 11-х классов 2020 года получат выплаты Ил Дархана

В Якутии решили финансово поддержать будущих абитуриентов в период пандемии коронавируса. Как ранее сообщил глава республики Айсен НИКОЛАЕВ, единовременную выплату в размере пяти тысяч рублей получит каждый выпускник общеобразовательных учреждений Якутии.

«Единовременную выплату в размере пяти тысяч рублей по всей республике получат почти 8 тысяч юных якутян, которые в этом году заканчивают обучение в 11 классе. На данный момент разработан порядок предоставления единовременной выплаты от Ил Дархана. Мы ведем работу по согласованию проекта в кратчайшие сроки и хотим начать перечисление как можно быстрее», — подчеркнула министр труда и социального развития Якутии Елена ВОЛКОВА.

Министр отметила, что сводные реестры получателей будут формироваться муниципальными улусами (районами) и городскими округами на основании данных школ и передаваться в форме электронного документа в управления социальной защиты населения и труда.

Средства будут выделены из резервного фонда правительства республики.