В Якутии выполнили план дорожных работ по нацпроекту «БКД»

Декабрь дорожники республики отметят выполнением плана дорожно-строительного сезона. Всего по национальному проекту планируется ввести в эксплуатацию более 221 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.

В настоящее время отремонтировано по капитальному ремонту и ремонту свыше 211 км автомобильных дорог. Остальные 10 километров на автомобильной дороге «Амга» подрядчик готов сдать к началу второй декады декабря, сообщили в отделе эксплуатации ГКУ «Управтодор РС(Я)».

В целом дорожные работы проводились на автомобильных дорогах дорогах «Нам», «Амга», «Умнас», «Анабар», «Яна», «Мюрю», «Хатассы», «Бетюн», «Уолба-Булун», «Харбалах» и «Оймякон».

На автодороге «Умнас» в общей сложности отремонтировано 38,7 км, в том числе уложен асфальт протяженностью 21,5 км. Также отмечаются участки по наибольшей протяженности проведенных ремонтных работ на автодорогах «Яна» с приведением в нормативное состояние 33,7 км, «Анабар» – 26 км и «Харбалах» – 20,5 км.

Кроме того, по программе «Содействие развитию автомобильных дорог регионального межмуниципального и местного значения» дополнительно отремонтировано 10 км региональных автомобильных дорог «Яна» и «Мюрю». В общей сложности в 2021 году Управлением автомобильных дорог Якутии приведено в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние более 231 км региональных автомобильных дорог.