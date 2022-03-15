В Якутии выплаты станут получать 40 тысяч детей от 8 до 16 лет

Министр труда и социального развития республики Елена Волкова сообщила, что в соответствие с решением президента страны, семьи с низкими доходами, в которых воспитываются дети от 8 до 16 лет включительно, с мая 2022 года смогут претендовать на дополнительные социальные выплаты.

В данное время для детей такого возраста имеется выплата только одиноким родителям, передает пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).

Размер такой поддержки в зависимости от уровня нуждаемости семьи составит 50, 75 или 100 процентов.

Базовый размер пособия – 50% регионального прожиточного минимума на ребенка. Если при назначении пособия в размере 50% регионального прожиточного минимума на ребенка среднедушевой доход семьи – меньше прожиточного минимума, пособие будет назначено в размере 75% регионального прожиточного минимума на ребенка. Если при назначении пособия в размере 75% регионального прожиточного минимума на ребенка среднедушевой доход меньше прожиточного минимума, пособие будет назначено в размере 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.

«Нами предварительно просчитан объём требуемых для осуществления новых социальных выплат средств, который составляет порядка 6 млрд рублей. Мы также рассчитываем, что дополнительную меру поддержки получат более 40 тысяч детей в возрасте от 8 до 16 лет», — прокомментировала Елена Волкова.

В настоящее время на федеральном уровне вносится изменение в законодательство, включая бюджетный кодекс, на республиканском уровне начата подготовка в части нормативно-правового обеспечения по выполнению данной социальной выплаты. Средства регионам будут направлены через пенсионные фонды. Выплаты будут региональные, но они будут обеспечиваться из федерального и республиканского бюджетов.