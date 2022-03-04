В Якутии выписали первую тройню в этом году

В конце декабря прошлого года в семье Варвары и Клима Васильевых появились на свет два мальчика и одна девочка – Айхал, Арылхан и Анеля. Малыши родились раньше срока, поэтому якутским неонатологам пришлось приложить немало усилий для их выхаживания. За два месяца дети заметно окрепли и прибавили в весе.

«Благодаря государственной социальной политике, направленной на поддержку семей с детьми, выстроенной системе мер федерального и регионального уровня Якутия сохраняет лидирующие позиции по демографическим показателям среди субъектов Дальнего Востока и Российской Федерации. Традиционные высокие показатели рождаемости обеспечивают республике естественный прирост населения. В Год 100-летия Якутии мы как никогда близки к исполнению мечты о миллионной республике», — отмечал ранее глава региона Айсен Николаев.

Семью Васильевых с пополнением поздравил главный врач Национального центра медицины Станислав Жирков.

«В рамках мероприятий Десятилетия здоровья и Года матери в республике мы сегодня выписываем первую тройню малышей, которые родились в канун Нового года. При рождении мальчики весили 1,2 кг каждый, девочка – 1,4 кг. За два месяца вес малышей достиг от 3 до 3,4 кг», — рассказал Жирков.

В семье Васильевых тройняшки стали третьим, четвёртым и пятым ребёнком. Малышей дома ждут два старших брата – Айсен и Айтал, которые являются двойняшками. Счастливые родители искренне поблагодарили медиков за высокий профессионализм, поддержку и заботу.

«Замечательно, что в нашей республике имеется современный медицинский центр, где работают высококвалифицированные врачи, имеется высокотехнологичное оборудование. От имени нашей семьи мы передаём большую благодарность всему коллективу Национального центра медицины», — поблагодарила медиков Варвара Васильева.

К слову, семья Васильевых, может рассчитывать на финансовую помощь со стороны государства, в том числе на региональном уровне. В Якутии при рождении третьего и последующих детей полагается ежемесячная выплата (от 0 до 3 лет) для районов, входящих во вторую зону, данная выплата составляет – более 19,5 тысяч рублей. Также семье полагается республиканский материнский капитал «Семья» в размере 144 тысяч рублей.