17.09.2022
12:29
1070

Погода

В Якутии выпал первый снег

В селе Жилинда Оленекского района второй день зима.

А в Удачном Мирнинского района сегодня утром выпал первый снег.

Фото: телеграм
Источник: Телеграм

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