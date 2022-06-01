01.06.2022
19:33
324
Погода
В Якутии выпадет мокрый снег
Синоптики прогнозируют мокрый снег в арктических районах республики завтра, 2 июня, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на ЯУГМС.
«В Арктических районах местами небольшой мокрый снег, ночью на восточной части умеренный дождь, местами порывы ветра до 15-18 м/с», — говорится в сообщении.
Небольшие и умеренные дожди возможны на западе, северо-востоке, местами с грозами на юге, в Колымо-Индигирских и в центральных районах. При грозе порывы ветра могут достигать 15-17 м/с.
Фото: Sakhalife
Источник: Якутия 24
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