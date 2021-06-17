В Якутии вынесли приговор по делу о краже 35 миллионов

Верхоянская межрайонная прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении старшего менеджера по обслуживанию одного из банковских учреждений. Она осуждена за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

В суде установлено, что подсудимая в период времени с июля по август 2020 года, в целях погашения своих долгов по кредитным обязательствам, а также участия в торгах и брокерских операциях, используя свое служебное положение, в рабочее время выносила наличные денежные средства из помещения кассы банка. Их общая сумма составила более 35 млн рублей.

При этом ею для сокрытия факта хищения, совершена подмена денежных средств в указанной сумме поддельными купюрами в вакуумных упаковках, на которых она ставила свою подпись.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил женщину к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Она взята под стражу в зале суда.

Приговор в законную силу не вступил.