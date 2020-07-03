В Якутии вынесен приговор водителю, сбившему инспектора ДПС на ледовой переправе

Собранные Заречным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) по факту инцидента, произошедшего на несанкционированной ледовой переправе через реку Лену.

Следствием и судом установлено, что утром 15 ноября 2019 года водитель автомашины «ToyotaWish» при въезде на несанкционированную ледовую переправу на территории муниципального образования «Посёлок Нижний Бестях» не прекратил движение автомашины при попытке инспектора ДПС остановить транспортное средство.

Сотрудник полиции был сбит с ног движущейся автомашиной, водитель же продолжил движение.

Приговором суда обвиняемый признан виновным в совершении инкриминируемого преступления,назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил.