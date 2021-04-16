В Якутии вынесен приговор по делу о взятке ДПС-нику

Доказательства, собранные Заречным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия), явились достаточными для вынесения обвинительного приговора механику одной из топливных компаний, который признан виновным в покушении на дачу взятки должностному лицу (ч.3 ст.30, ч.3 ст.291 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что 12 марта 2021 года механик общества с ограниченной ответственностью на автомашине марки «Toyota Land Cruiser 200» сопровождал из поселка Нижний Бестях в поселок Звездочка Усть-Майского района крупногабаритное транспортное средство марки «4364 AC NA SHASSI NINO SS» с прицепом, которое не имело специального разрешения для передвижения по автодороге.

На улице Героя Попова села Майя Мегино-Кангаласского района транспортное средство было остановлено инспектором ОДПС ГИБДД отдела МВД России по Мегино-Кангаласскому району. В связи с отсутствием специального разрешения для передвижения по автодороге, водителя для составления протокола об административном правонарушении пригласили в служебную автомашину дорожно-патрульной службы.

Увидев это, механик во избежание составления протокола и доставления транспортного средства на штрафную стоянку предложил инспектору ОДПС отпустить их и попытался дать взятку в сумме 20 тысяч рублей. Однако сотрудник полиции отказался от взятки и сообщил о произошедшем руководству.

Уголовное дело расследовано в кратчайшие сроки. Приговором суда от 16 апреля 2021 года подсудимый признан виновным, и ему назначено наказание в виде штрафа сумме 500 тысяч рублей.