В Якутии вынесен приговор бывшему начальнику отдела полиции

Собранные отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Саха (Якутия) доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего начальника отдела МВД России по Алданскому району Александра Осадчего, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 286 УК РФ – превышение должностных полномочий.

Следствием и судом установлено, что в период с 2014 по 2017 годы Осадчий давал незаконные указания начальнику ИВС Отдела МВД России по Алданскому району о предоставлении привлекающимся к уголовной ответственности лицам, в том числе ранее осужденным, привилегированных условий содержания.

В частности, обвиняемый организовывал беспрепятственную передачу содержащимся в ИВС продуктов и предметов, запрещенных к хранению и использованию – мобильных телефонов, компьютеров, спиртных напитков.

Так, следствием установлено, что привилегии действовали по отношению к лицам, привлеченным к уголовной ответственности за угоны, кражи, которые давали необходимые показания. Помимо передачи незаконных предметов следственно-арестованным по указанию обвиняемого организовывались свидания с девушками без разрешения уполномоченных лиц, которые проходили ночью в помещениях изолятора временного содержания.

На начальной стадии следствия обвиняемый был заключен под стражу, однако позже он признал вину и начал сотрудничать со следствием, в связи с чем мера пресечения ему была изменена на домашний арест.

Приговором суда обвиняемый признан виновным в совершении инкриминируемого преступления, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии — поселении.

Приговор в законную силу не вступил.

И.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ Анна Колесник