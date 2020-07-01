В Якутии вымогатели требовали 2,5 млн рублей, а то…

Следователем отдела МВД России по Мирнинскому району возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.163 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вымогательство» по факту обращения жителя г. Мирный.

Выяснилось, что в течение текущего месяца группа неизвестных лиц требовали у мужчины 2 млн 500 тыс. рублей, угрожая при этом применением насилия. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, потерпевший передал вымогателям 250 000 рублей.

Оперативниками УФСБ России по Республике Саха (Якутия) по подозрению в совершении данного противоправного деяния задержаны четверо жителей Мирнинского района в возрасте от 35 до 65 лет.

В настоящее время ранее неоднократно судимые 36 и 65-летний подозреваемые заключены под стражу. В отношении ранее не судимого 47-летнего избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, у четвертого участника – подписка о невыезде.