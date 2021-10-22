В Якутии вымогатели получили реальный срок

фото СУ СК России по Республике Саха (Якутия)

Собранные следственным отделом по Алданскому району СУ СК России по Республике Саха (Якутия) доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жителям поселка Нижний Куранах, один из которых на момент совершения преступления являлся сотрудником правоохранительных органов. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Следствием и судом установлено, что подсудимые под угрозой применения насилия требовали от жителя поселка Нижний Куранах передать им денежные средства в размере 50 000 рублей за совершение надуманного проступка. Не сумев получить от потерпевшего требуемой денежной суммы, обвиняемые забрали у него документы на автомобиль, а также сам автомобиль, которыми распорядились по своему усмотрению.

Мужчины были задержаны при проведении оперативных мероприятий сотрудниками Федеральной службы безопасности, а позже по ходатайству следователя СКР заключены под стражу.

В ходе предварительного следствия двое обвиняемых признали вину в совершенном преступлении, третий выбрал несогласную с доводами следствия позицию. Несмотря на это, следствием проведен большой объем необходимых следственных и процессуальных действий, которые легли в основу обвинительного приговора.

Приговором суда подсудимые признаны виновными и приговорены к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года и 6 месяцев. Приговор суда вступил в законную силу.

Уголовное дело расследовано в установленный законом срок при взаимодействии с Управлением ФСБ России по Республике Саха (Якутия), а также прокуратурой Алданского района.