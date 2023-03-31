В Якутии выйдет в свет 39-килограммовая книга!🤩🤩

Кто есть кто в судьбе Якутии и её народов? Ответ на этот вопрос даст 39-тикилограммовая «Золотая книга славы Якутии».

Автор проекта — Светлана Яновна Яковлева, к.м.н., заслуженный работник здравоохранения РС, ген.директор «Яннамед». Она получила поддержку к 100-летию республики и вместе с заказчиком- министерством по внешим связям и делам народов РС, исполнителем — нац.издательством «Айар» подготовили рукопись этого знакового издания.

В Золотую книгу собраны 518 выдающихся личностей, из них треть- ныне здравствующих. Это легендарные личности с безупречной репутацией и заслужившие признание народа. Они смогли отстоять и выстоять вопреки историческим и природно-климатическим обстоятельствам жизнь, ценности и достоинство якутян.

Общественный экспертный совет после бурного обсуждения вынес вердикт «К публикации» в единственном экземпляре. Он будет храниться в Национальной библиотеке Якутии, имеющей статус национального культурного достояния республики.

Проект обложки будет ещё улучшен.

