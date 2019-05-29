В Якутии выявлена незаконная охота на краснокнижного чирка-клоктуна

На территориях Оймяконского и Томпонского районов сезон охоты на уток завершился 23 мая. Полицейские проводят рейдовые мероприятия, направленные на пресечение фактов нарушения правил охоты.

25 мая около 17:00 часов сотрудниками Специального взвода Управления ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия) на 412 км федеральной автодороге «Колыма» была остановлена автомашина-внедорожник. Во время досмотра и проверки документов водителя, внутри салона полицейские обнаружили 8 мешков и один картонный ящик с тушками водоплавающих птиц.

В ходе доследственной проверки установлено, что среди незаконно добытых биоресурсов имеются 11 штук чирка-клоктуна, из них 6 самок. Данный вид птицы из семейства утиных занесен в Красную книгу России, а также охраняется отдельными международными соглашениями. Стоимость одного самца чирка-клоктуна оценивается в 25000 рублей. Стоимость самки оценивается дороже.

В настоящий момент изъятые биоресурсы направлены на исследование в Институт биологических проблем и криолитозоны СО РАН. Специалисты предварительно оценивают общий материальный ущерб, нанесенный экосистеме Российской Федерации в размере свыше 400 000 рублей.

По данному факту в отношении 53-летнего жителя Оймяконского района возбуждено уголовное дело по п.п. «а», «в» ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная охота с причинением крупного ущерба в отношении птиц и зверей, охота на которых полностью запрещена».

28 мая на том же участке дороги сотрудникам ГАИ был остановлен внедорожник, в салоне которого также находились тушки водоплавающей птицы, среди которых установлен один чирок-клоктун.

Проводится проверка.

У браконьеров изъяты охотничьи ружья и боеприпасы.