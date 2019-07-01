АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
25
Туманно
КУРС ВАЛЮТ
Курс ЦБ
$  63.08
 71.82
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
01.07.2019, 19:00
Политика
О сохранении сокращенного рабочего дня для женщин на селе
01.07.2019, 18:59
Политика
Медведев объявил курс на перемены «Единой России»
01.07.2019, 18:12
Якутия
Названы победители фестиваля «Поэзия – колыбель добра и дружбы»
01.07.2019, 18:00
Культура & Образование
В Якутии вышла книга о каюрах-алмазных проводниках
01.07.2019, 17:48
Происшествия
Фотографии смертельного ДТП в Якутии
01.07.2019, 17:44
Общество
Мэрия санкционировала митинг с целью изменения меры пресечения Георгию Карамзину
01.07.2019, 17:40
Культура & Образование
В НХМ пройдет арт-встреча с ювелиром Александром Манжурьевым
01.07.2019, 17:30
Происшествия
В Нерюнгри наркополицейские задержали пятерых человек
01.07.2019, 17:14
Происшествия
Экстра
На ГОК «Денисовский» произошел пожар
01.07.2019, 17:14
Светская хроника
Фотофакт
Ил Дархан и первая леди вместе с известным шаманом
01.07.2019, 17:10
Общество
Некролог
Якутское отделение «Единой России» выражает соболезнования
01.07.2019, 17:00
Якутск
Ысыах Туймаады: Чем были недовольны горожане?
01.07.2019, 16:50
Культура & Образование
Эксклюзив
Начался отбор в известную Щепку 
01.07.2019, 16:40
Происшествия
В Кобяйском районе трое детей попали в дорожную аварию
01.07.2019, 16:30
Погода
Погода в Якутске готовит сюрпризы
01.07.2019, 16:15
Якутия
В Вилюйске установлен памятник ракете «Союз-2»
01.07.2019, 16:00
Экономика
На Чаяндинском НГКМ ведутся пусконаладочные работы
01.07.2019, 15:50
Спорт
Данил Лаврентьев — серебряный призер России по легкой атлетике
01.07.2019, 15:40
Происшествия
Резонанс
В Якутии на главу муниципалитета завели уголовное дело
01.07.2019, 15:30
Экономика
Об изменениях в режиме работы касс Энергосбыта в Мегино-Кангаласском улусе
01.07.2019, 15:20
Экология
Завтра — День реки Лена
01.07.2019, 15:15
Экономика
Главы Приморья, Якутии и ЕАО подключились к решению проблем «Востокцемента»
01.07.2019, 15:10
Экономика
Новая котельная на Полюсе Холода обрела «божественное» название
01.07.2019, 15:00
Экология
Фотофакт
Детеныша косули передали в зоопарк «Орто Дойду»
01.07.2019, 14:45
Общество
Некролог
Руководство республики выражает соболезнование
01.07.2019, 14:35
Спорт
Призовой фонд на скачках на приз главы Якутии увеличат до пяти миллионов рублей
01.07.2019, 14:20
Культура & Образование
Эксклюзив
«Розовая чайка» воспарила над культурным пространством Якутии
01.07.2019, 13:03
Политика
Экстра
Новое назначение в мэрии Якутска
01.07.2019, 13:00
Спорт
Жаркая борьба за кубок главы Якутска
01.07.2019, 12:48
Происшествия
В Якутии бушуют лесные пожары
01.07.2019, 12:36
Общество
В Якутске предпенсионеров приглашают на бесплатные курсы
01.07.2019, 12:25
Культура & Образование
Археологические памятники на Верхней Амге будут спасать
01.07.2019, 12:12
Происшествия
В Якутии продолжают ловить бутлегеров
01.07.2019, 11:59
Красота & Здоровье
Интервью
Лайфхак от травматолога
01.07.2019, 11:47
Якутск
На ысыахе Туймаады выбрали самый вкусный саламаат
01.07.2019, 11:30
Происшествия
Коварный план подростков не сбылся
01.07.2019, 11:23
Общество
Фотофакт
Самое гостеприимное тусулгэ Ысыаха Туймаады
01.07.2019, 11:08
Экономика
Сотрудники «Саханефтегазсбыта» участвуют в игре «МИНИСТР»
01.07.2019, 10:51
Экономика
Ленский мост повысит транспортную доступность в Якутии до 83%
01.07.2019, 10:39
Якутия
Айсен Николаев встретился с Владимиром Соловьевым
01.07.2019, 10:27
Происшествия
Ночные пожары всполошили жителей Нерюнгри
01.07.2019, 10:15
Экономика
70 призов от компании «Стерх»
01.07.2019, 10:04
Якутск
Эксклюзив
Глава Якутии указал на еще одно «слабое звено»
01.07.2019, 9:52
Культура & Образование
Эксклюзив
«Кут» вызвал культурный шок у москвичей
01.07.2019, 9:33
Якутск
Объявление
О временном ограничении водоснабжения в Якутске
01.07.2019, 9:32
Судебная хроника
Эксклюзив
Судья огласил решение по апелляции Георгия Карамзина
01.07.2019, 9:28
Общество
Instagram
Победители лотереи
01.07.2019, 9:20
Путешествия
Путешествие по Новой Зеландии и Австралии
01.07.2019, 9:09
Экономика
Видео
Уже на этой неделе — конференция предпринимателей в Орто Дойду
01.07.2019, 8:55
Происшествия
Экстра
Скандал
В Якутии глава наслега подозревается в подделке документов
01.07.2019, 0:54
Футуролог
Эксклюзив
Готовится новое издание книги «Тайная история саха»
01.07.2019, 0:05
Общество
Сегодня день рождения искусствоведа, журналиста и общественного деятеля
01.07.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп, понедельник 1 июля 2019
30.06.2019, 21:14
Якутия
Глава Якутии принял делегацию из китайской провинции Хэйлунцзян
30.06.2019, 19:27
Общество
Видео
Мэр Якутска сделала видео-поздравление с «Ысыаха Туймаады»
30.06.2019, 18:10
Спорт
Назван победитель Игр Дыгына!
30.06.2019, 17:54
Якутия
Открытые очаги возгорания на территории села Сайылык Усть-Янского улуса локализованы
30.06.2019, 17:44
Происшествия
Фотофакт
В Якутске на тротуарах появились страшные дыры
30.06.2019, 17:00
Якутия
Айсен Николаев на Ысыахе Туймаады посетил тюсюлгя кузнецов «Уус түһүлгэтэ»
30.06.2019, 16:58
Происшествия
В Якутии ищут без вести пропавшего с 2018 года
30.06.2019, 14:53
Якутия
В Якутии при реализации нацпроектов особое внимание будет уделено муниципальному уровню
30.06.2019, 14:03
Общество
Instagram
Ысыах в Калифорнии
30.06.2019, 12:31
Спорт
Стал известен абсолютный чемпион Ысыаха Туймаады по хапсагаю
30.06.2019, 10:06
Происшествия
В Якутии произошло 4 пожара
30.06.2019, 8:55
Погода
Жара и ветер — погода в Якутске сегодня
30.06.2019, 8:30
Якутск
Афиша
Программа праздника «Ысыах Туймаады-2019» на 30 июня
30.06.2019, 0:39
Общество
Сегодня день рождения депутатов, артистов и журналиста
30.06.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп, воскресенье 30 июня 2019
29.06.2019, 23:58
Якутск
Более 19 тысяч человек приняли участие в торжественном открытии «Ысыаха Туймаады – 2019»
29.06.2019, 22:10
Происшествия
Фотофакт
В Якутске произошло сильное ДТП
29.06.2019, 21:07
Спорт
Первый день Игр Дыгына
29.06.2019, 21:05
Спорт
На Играх Дыгына установлен новый рекорд
Культура & Образование
1 июля 2019, 18:00
86

В Якутии вышла книга о каюрах-алмазных проводниках

4 июня с 16.00 часов в Историческом зале Национальной библиотеки РС (Я) состоится презентация книги Елизаветы Игнатьевой «История Бырангатского рода: Сюрюнда. Садын. Сюльдюкар».

Книга посвящена истории развития села Сюльдюкар Мирнинского района, который является единственным из мест традиционного компактного проживания эвенков вилюйской группы улусов.

В книге приведены сведения об этногенезе народа саха, эвенков, об археологических исследованиях. А также опубликованы родословные и воспоминания коренных жителей села Сюльдюкар. 

Сюльдюкарцы, как истинные каюры-проводники, сыграли одну из ключевых ролей в поиске и освоении первых алмазных месторождений Якутии.

Елизавета Игнатьева — отличник народного просвещения РФ, почетный работник общего образования РФ, учитель учителей. Награждена медалью «За заслуги перед Севером», Знаком «За заслуги перед эвенкийским народом», Почетный житель Садынского наслега, Ветеран алмазной промышленности.

Источник: Пресс-служба Национальной библиотеки РС (Я)
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
26.06.2019, 9:00
Происшествия
Фотофакт
Женщина и двое мужчин задержаны в лесу Якутска
27.06.2019, 20:31
Якутск
Фотофакт
В Якутске открыли городской пляж
26.06.2019, 7:01
Культура & Образование
Талантливые первокурсники СФУ получат повышенную стипендию
27.06.2019, 9:55
Происшествия
Дерзкое преступление в Якутске
29.06.2019, 18:17
Общество
Фотофакт
Первые лица Якутии со своими половинками
26.06.2019, 10:25
Политика
В Якутии депутат не выдержал прокурорскую проверку
29.06.2019, 22:10
Происшествия
Фотофакт
В Якутске произошло сильное ДТП
27.06.2019, 19:27
Происшествия
Житель Якутска ограбил проигнорировавших его девушек
27.06.2019, 9:11
Красота & Здоровье
Невролог Татьяна Николаева: Разрыв аневризмы может произойти в любом возрасте
29.06.2019, 12:56
Якутск
Фотофакт
Умывальники на ысыахе Туймаады… без воды и слива
25.06.2019, 8:37
Общество
Эксклюзив
Айна Неустроева: Я защищаю наших дольщиков и свою семью!
25.06.2019, 12:15
Происшествия
Дерзкое преступление в Нерюнгри
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Политика
01.07.2019

Медведев объявил курс на перемены «Единой России»

Происшествия
01.07.2019

Фотографии смертельного ДТП в Якутии

Экстра
Происшествия
01.07.2019

На ГОК «Денисовский» произошел пожар

Фотофакт
Светская хроника
01.07.2019

Ил Дархан и первая леди вместе с известным шаманом

Эксклюзив
Культура & Образование
01.07.2019

Начался отбор в известную Щепку 

Экономика
01.07.2019

На Чаяндинском НГКМ ведутся пусконаладочные работы

Резонанс
Происшествия
01.07.2019

В Якутии на главу муниципалитета завели уголовное дело

Экстра
Политика
01.07.2019

Новое назначение в мэрии Якутска