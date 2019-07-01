В Якутии вышла книга о каюрах-алмазных проводниках

4 июня с 16.00 часов в Историческом зале Национальной библиотеки РС (Я) состоится презентация книги Елизаветы Игнатьевой «История Бырангатского рода: Сюрюнда. Садын. Сюльдюкар».

Книга посвящена истории развития села Сюльдюкар Мирнинского района, который является единственным из мест традиционного компактного проживания эвенков вилюйской группы улусов.

В книге приведены сведения об этногенезе народа саха, эвенков, об археологических исследованиях. А также опубликованы родословные и воспоминания коренных жителей села Сюльдюкар.

Сюльдюкарцы, как истинные каюры-проводники, сыграли одну из ключевых ролей в поиске и освоении первых алмазных месторождений Якутии.

Елизавета Игнатьева — отличник народного просвещения РФ, почетный работник общего образования РФ, учитель учителей. Награждена медалью «За заслуги перед Севером», Знаком «За заслуги перед эвенкийским народом», Почетный житель Садынского наслега, Ветеран алмазной промышленности.