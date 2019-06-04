В Якутии выпустили БАД из северной рыбы

В ООО «Дары Якутии» Арктического инновационного центра СВФУ изготовили «Кальций — Сигостин», биологически активную добавку из пищевой рыбокостной муки северной рыбы сиговых пород, сообщает пресс-служба университета.

Как рассказал директор ООО «Дары Якутии» Филипп Борисов, на продукцию получена вся соответствующая документация, патенты и иные охранные документы.

«Над проектом вплотную мы работали 5 с половиной лет. Наш продукт будет востребован как альтернатива имеющимся в продаже препаратам-регуляторам кальциево-фосфорного обмена, таким как, например, Кальций Д3 Никомед и другие. Современный потребительский рынок ориентирован на натуральные экологически чистые продукты», — прокомментировал директор.

«Соединение кальция, минералов, полиненасыщенных жирных кислот группы Омега-3 и Омега-6, водо- и жирорастворимых витаминов в рыбокостной муке позволяет максимально повысить усвоение и концентрацию кальция в тканях и клетках. Тем самым поддерживается гомеостаз кальция в организме как здорового, так и больного человека», — говорится в сообщении.

«Сегодня мы заключаем договоры с аптеками. Будем реализовывать ограниченную партию — одну тысячу упаковок», — отметил Филипп Борисов.