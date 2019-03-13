В Якутии вынесен приговор банде наркодилеров

В Верховном суде Республики Саха (Якутия) оглашены приговоры троим гражданам, которые в период с июля 2017 по март 2018 годы занимались изготовлением и распространением наркотических средств синтетического происхождения на территории ряда регионов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных на территории г.Якутска и г.Москвы, сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Саха (Якутия) ликвидированы две нарколаборатории, которые находились в арендованном гараже и квартире.

Из незаконного оборота было изъято около 3,5 кг. наркотического средства синтетического происхождения, а также прекурсоры, из которых они изготавливались. На территории г.Балашиха Московской области у одного из фигурантов были обнаружены и изъяты предметы и химические вещества, используемые для производства наркотиков.

Суд приговорил участников преступного сообщества к 7, 11 и 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.