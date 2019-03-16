В Якутии выбрали Супер Бабушку

Март в п. Белая Гора в этом году полон яркими и запоминающимися событиями. Конкурс «Супер Бабушка — 2019», задуманный и организованный поселковым советом ветеранов, набирает популярность.

Продемонстрировать себя во всей красе в этот раз решились жительницы п. Белая Гора Анна Стручкова, уроженка Урасалахского наслега, пенсионерка, в роли бабушки 20 лет, имеет 6 внуков; Алла Щербачкова, родилась в с.Сутороха, 33 года проработала воспитателем в дошкольном учреждении и 5 лет она бабушка 2 внуков, в данное время работает сторожем-вахтером в предприятии «Дороги Арктики»; Вера Нимаева – учитель математики Белогорской гимназии, родом из Бурятии, уже 7 лет она бабушка двух внуков, Светлана Зубова — уроженка г. Якутск, контролер Белогорской РЭС, 8 лет она любимая бабушка двух внучек; Раиса Хабарова работает в Белогорском судоходном участке поваром, стаж в роли бабушки для 4 внуков насчитывает 19 лет.

Прекрасным дамам в этот вечер довелось соревноваться в шести мини-конкурсах: визитной карточке «Я вам рада», «Внуки – это…», «У самовара», «Моя экспотехнология», «Фитнес для бабушки» и «Дефиле в вечерних платьях». На каждом этапе участниц поддерживали их родные и друзья.

Особо хочется остановиться на 3 этапе конкурса «У самовара», где группы поддержки бабушек-участниц блеснули своим талантом. Танец с яркими разноцветными платками в исполнении танцевального коллектива «Индигир долгуннара» и песни, подаренные ансамблем ветеранов в поддержку Раисы Иннокентьевны не оставили никого равнодушным. Как никогда заинтересованную активность проявили коллективы РЭС, предприятия «Дороги Арктики» и гимназии. Стихотворения в устах коллег, восхваляющие замечательную бабушку Светлану Зубову, были горячо поддержаны залом. Интервью с дорожниками в поддержку Аллы Николаевны звучало с экрана убедительно. И, что интересно, их видение оправдалось решением жюри. Обряд приема гостьи Веры Нимаевой продемонстрировала группа учителей. Потрудиться бабушкам в этот вечер пришлось немало, порой волнение не позволяло проявить себя в полном блеске, достичь совершенства. Однако зрители подобрались удивительно щедрые на отклик, заряженные позитивной энергетикой, они в равной мере поддерживали каждую из конкурсанток. Не раз бурные аплодисменты присутствующих помогали поверить в себя тем, кто поднимался на сцену, или утешали заробевших, когда нужные слова, казалось, не столь хороши, как желалось.

Довольно сложно было предугадать, кому же достанется победа. То и дело участницы радовали чем-то особенным. Задушевной песней на бурятском языке очаровала зрителей Вера Александровна. На заметку зрители взяли и полезный опыт из экспотехнологии участниц конкурса.

Так можно перечислять долго, поскольку интересных моментов оказалось немало.

Свои оригинальность и творческое начало конкурсантки продемонстрировали в ходе завершающего испытания – дефиле вечерних нарядов. Анна Васильевна подчеркнула свою профессиональную стезю, и её авторский вечерний наряд выглядел очень эффектно. Алла Николаевна продемонстрировала настоящий мастер-класс по русскому национальному костюму — каждый ее выход подчеркивался новыми деталями в ее наряде.

Два часа пролетели «на одном дыхании», и прозвучал конечный итог конкурса: «Супер – бабушкой- 2019» стала Алла Николаевна Щербачкова. Все участницы стали победителями достойных номинаций, всем достались подарки.

Материал и фото: газета «Хотугу кыым»