В Якутии выберут лучшего молодого госслужащего

В конкурсную комиссию ежегодного Республиканского конкурса «Лучший молодой государственный гражданский служащий Республики Саха (Якутия)» поступило 30 заявлений.

Именно столько претендентов выявлено по итогам I этапа конкурса, который прошёл в государственных органах. Все поступившие документы соответствуют требованиям Положения о конкурсе.

На II этапе 5 марта на базе Высшей школы инновационного менеджмента при Главе Республики Саха (Якутия) конкурсанты пройдёт тестирование на знание Конституции Российской Федерации и Конституции (Основного закона) Республики Саха (Якутия), законов о государственной гражданской службе РФ и РС(Я), федерального и регионального антикоррупционного законодательства.

7 марта 2019г. конкурсанты напишут эссе, тему которого они узнают в день написания.

По завершению сдачи тестирования и написания эссе будет выведена интегрированная оценка и составлен рейтинг, по итогам которого определят 10 получивших наибольшее количество баллов участников третьего этапа конкурса.

18-20 марта финалисты пройдут тестирование по оценке компетенций (Leader chart). Конкурсантам также предстоит провести лекции на определённую тему для студентов вузов, а также защитить персональную конкурсную работу на тему «Мой вклад в реализацию национальных проектов Российской Федерации», утверждённую конкурсной комиссией.

По итогам всего конкурса определяются победитель и дипломанты I, II, III степени. Награждение победителей будет приурочено ко Дню Республики Саха (Якутия).

Напомним, согласно положению, в конкурсе «Лучший молодой государственный гражданский служащий Республики Саха (Якутия)» примут участие государственные гражданские служащие в возрасте до 35 лет (включительно), имеющие стаж государственной гражданской службы не менее трёх лет, не имеющие дисциплинарных взысканий в течение года и изъявившие желание участвовать в конкурсе.