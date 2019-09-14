14.09.2019
16:13
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Экология

В Якутии выгорело 4 млн гектаров леса

Сотрудники МЧС России совместно с представителями Правительства Республики Саха (Якутия), региональным отделение ВДПО, Службой спасения Якутии и многими другими неравнодушными организациями и гражданами, высадили саженцы на 44 километре Вилюйского тракта города Якутска.

«В этом году лесопожарная обстановка на территории Якутии была сложной, с начала лета на территории региона выгорело более 4 000 000 гектаров леса.

Для недопущения угрозы распространения огня на населенные пункты были задействованы силы и средства ведомства, в том числе и на предупреждение природных пожаров и выявления виновных лиц. Сегодня мы помогаем природе, восстановление леса — наше общее дело, как сознательных граждан своей родины» – прокомментировал Николай Иванов, ВрИО начальника Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

Мероприятие было проведено в рамках широкомасштабной акции «Сохраним лес». С 14 сентября по 31 октября в стране планируется высадить не менее 30 миллионов деревьев.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС (Я)
Источник: Рахматулина Ксения, руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по РС (Я)
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