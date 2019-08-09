В Якутии выгорели 881 881 га леса

По оперативным данным на 9 августа в республике ведутся работы по тушению 12 лесных пожаров: из них действующих – 8, локализовано 4 пожара. Площадь лесных пожаров составляет 1 178,00 га.

В тушении пожаров привлечено всего 639 человек, в том числе 104 работников службы наземной охраны лесов, 270 парашютиста и десантника пожарных, 5 работников лесничества, мобилизовано 150 человек из числа местного населения, 110 сотрудников МЧС, задействовано 40 единиц техники.

На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда на территории республики находятся под постоянным наблюдением лесопожарных формирований и контролируются космическим мониторингом ИСДМ-Рослесхоз 147 зарегистрированных термоточек. Общая площадь, пройденная огнем, в зоне контроля составляет 881 881,00 га.

Минэкологии Якутии напоминает гостям и жителям республики о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности в лесу.

Если вы стали свидетелем лесного пожара, вы можете сообщить об этом, сделав звонок в региональную диспетчерскую службу 8-4112-44-74-76, либо по прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.