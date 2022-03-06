В Якутии выделят финансирование на приюты для безнадзорных животных

Об этом на совещании с главами районов республики по вопросам обращения с безнадзорными животными и текущим вопросам агропромышленного комплекса региона сообщил заместитель председателя правительства Якутии Михаил Никифоров. Вице-премьер отметил, что данное решение принято на сессии парламента республики.

Михаил Никифоров озвучил, что на уровне Госдумы РФ создана рабочая группа по внесению изменений в федеральный закон об ответственном обращении с животными, в состав которого вошли мэр города Якутска Евгений Григорьев, председатель Комитета по селу и аграрной политике Ил Тумэн Андрей Находкин. В этой работе также принимает участие депутат Госдумы от Якутии Галина Данчикова. По информации руководителя Департамента ветеринарии Петра Петрова, в настоящий момент на территории Якутии организованы и работают 10 приютов и 13 пунктов передержки безнадзорных животных. В прошедшем году на территории республики отловлено 5 713 животных без владельцев, из них стерилизовано 1 904, кастрировано 1 847, маркировано 5 337, вакцинировано 4 380, возвращено владельцам 215, пристроено новым хозяевам 1 644.

Напомним, что отдельные государственные полномочия по организации и осуществлению мероприятий по обращению с животными без владельцев сегодня законодательно переданы органам местного самоуправления муниципальных образований республики. Так, между Департаментом ветеринарии и муниципальными районами и с двумя городскими округами подписано 34 соглашения по вопросам работы в этом направлении. На эти цели в 2021 году ведомством в районы республики направлено 60 млн рублей. Сегодня в целях регулирования вопросов в области обращения с животными на территории республики принят план мероприятий, утверждённый председателем правительства Якутии. Согласно данному документу разработан и находится на согласовании проект по внесению изменений в постановление Правительства Якутии «О правилах содержания домашних животных на территории РС (Я)» в части введения норм обязательной регистрации. Также разработан и в настоящий момент находится на согласовании проект постановления правительства «О внесении изменений в постановление Правительства РС (Я) «Об установлении нормативов средней стоимости услуг по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев и утверждении порядка предоставления и расходования субвенций, предоставляемых на осуществление органам местного самоуправления муниципальных образований РС (Я), переданных им отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев», в части размера оплаты услуги по стерилизации. Кроме этого, приказами Департамента ветеринарии утверждены порядок освидетельствования животных без владельцев на предмет наличия (отсутствия) у них немотивированной агрессивности и порядок проведения мониторинга по определению количества животных без владельцев на территории республики. Эти документы направлены всем муниципальным районам и городским округам республики для работы. Помимо этого, сегодня проводится работа по внесению изменений в Кодекс РС (Я) об административных правонарушениях в части наложения штрафов за нарушение правил содержания животных.