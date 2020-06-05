В Якутии выделили более 2 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

По данным Минфина Якутии, в республике на противодействие коронавирусной инфекции COVID-19 направлено более двух 2 млрд рублей, передает ЯСИА.

На начало июня всего направлено из федерального и регионального бюджетов свыше 2,092 млрд рублей, в том числе из республиканского — в размере 688,2 млн рублей.

Финансовые средства поступили на оснащение и переоснащение системы здравоохранения, перепрофилирование коечного фонда медучреждений, стимулирующие выплаты медицинским работникам и персоналу социальных учреждений круглосуточного пребывания, оказание адресной помощи гражданам в возрасте старше 65 лет.

Правительством республики принимались решения о выделении средств из резервного фонда региона. Всего было направлено порядка 652,2 млн рублей, из которых 98,4 млн рублей выделялось на поддержку малого и среднего бизнеса. Вместе с тем, бюджетные ассигнования шли на оказание услуг связи виртуальной АТС по вопросам дистанционного образования, иных электронных услуг, открытие интерактивного портала «Стопкоронавирус», создание информационных систем по мониторингу коронавируса, сервиса для пропускной системы, а также дезинфекцию многоквартирных домов.

Как сообщили ЯСИА в Минздраве республики, коечный фонд для оказания медицинской помощи ковидным больным достиг 1523 единиц, в том числе 220 коек с подводкой кислорода и 177 реанимационных коек с аппаратами искусственной вентиляции легких. В зависимости от тяжести протекания болезни затраты на лечение одного человека составляют в среднем свыше 420 тысяч рублей. В настоящее время в борьбе с коронавирусом задействован 2551 медицинский работник.