В Якутии выделено 60 млн рублей для обращения с безнадзорными животными

Для обращения с безнадзорными животными на территории Якутии было выделено 60 млн рублей в виде субвенций муниципальным образованиям. Работа в этом направлении построена на принципах нравственности и гуманного отношения. Об этом в ходе эфира передачи «Актуальное интервью» на канале «Якутия-24» рассказала заместитель руководителя департамента ветеринарии Якутии Саргылана Павлова, передает ЯСИА.

«498 федеральный закон, так называемый в народе закон о собаках, вступил в силу с 1 января 2020 года, и с этого момента работа с безнадзорными животными на территории Российской Федерации построена на принципах нравственности и гуманного отношения к таким животным. На территории Якутии приняты все необходимые нормативно-правовые документы во исполнение данного закона. Ежегодно еще с начала 2014 года эта работа передана как отдельное государственное полномочие для исполнения органами муниципального образования и ежегодно выделяется конкретный объем финансовых средств», — обратила внимание Саргылана Павлова.

Она заметила, что в 2020 году объем выделенной субвенции составлял 60 млн рублей, было освоено примерно 56%. В 2021 году тоже выделено 60 млн рублей, но освоение составило уже 90%. Главной причиной освоения и не освоения средств выделенных субвенций является отсутствие или наличие приютов на местах.

«На сегодняшний день у нас имеется на территории десять муниципальных приютов — это в Аллаиховском, Амгинском, Жиганском, Ленском, Мирнинском районах, частные приюты в Алданском и Мирнинском районах. В десяти муниципальных образованиях, в том числе в Якутске, имеются пункты передержки животных, которые проводят в отношении безнадзорных собак все мероприятия, которые определены 498-м законом. В этом году общий объем выделенных субвенций составляет 60 млн рублей, из них 31 млн уже направлен для освоения в окружную администрацию Якутска, на тот объем количества безнадзорных собак, и департамент ветеринарии в этой области занимается распределением объема выделенных субвенций, из республиканского бюджета идет контроль за исполнением муниципальными образованиями норм и положений 498-го закона», — сказала представитель департамента ветеринарии.