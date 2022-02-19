В Якутии выделено 3,1 млрд рублей на производство и переработку молока

12,5 млрд рублей предусмотрено на развитие агропромышленного комплекса в текущем году, в том числе, 3,1 млрд рублей предусмотрено для производства и переработки молока.

«Большую работу в части поддержки села напрямую проводит Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, поддержка есть и со стороны депутатов Ил Тумэна. В этом году на развитие сельского хозяйства направлена беспрецедентная сумма. Безусловно, это повысит доходы сельчан, производительность наших сельхозтоваропроизводителей», — отметил зампред Михаил Никифоров во время прямого эфира на каналах НВК «Саха», «Якутия 24» и радио «Тэтим» в рамках отчета органов исполнительной власти РС(Я).

По информации министра сельского хозяйства Александра Атласова, особое внимание уделяется производству и переработке молока. На обеспечение производства и переработки 62 тысяч тонн молока предусмотрено 3,1 млрд рублей.

6,5 млрд рублей будет направлено на поддержку сельскохозяйственного производства. Это на 14% больше, чем в 2021 году.

Более 1,3 млрд рублей предусмотрено на развитие скотоводства в личных подсобных хозяйствах граждан.

Также министр Александр Атласов сообщил, что более 1 млрд рублей выделено на поддержку строительства животноводческих комплексов, технологическое перевооружение и модернизацию производственных объектов птицефабрик, строительство зернохранилищ, приобретение энергонасыщенной техники для растениеводческих хозяйств, создание, модернизацию и приобретение объектов переработки сельскохозяйственной и промысловой продукции, обновление материально-технической базы рыбохозяйственного комплекса и пополнение оборотных средств Фонда поддержки агропромышленного комплекса.

В 2022 году на возмещение текущих расходов сельхозтоваропроизводителей будет направлено более 1,2 млрд рублей.

По линии Минвостокразвития России предусмотрены меры господдержки на материально-техническое обеспечение оленеводства.