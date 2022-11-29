В Якутии выданы льготные кредиты на сумму более 4,3 млрд рублей. Проверьте свой бизнес на соответствие критериям программ господдержки!

На сайте Алмазэргиэнбанка запущен сервис автоматизированного подбора льготных кредитов с пониженными процентными ставками, в том числе федеральных и региональных. С помощью данного сервиса можно провести проверку на соответствие критериям льготных кредитных программ с государственной поддержкой для бизнеса в течение 5 секунд. Для этого потребуется только ИНН бизнеса.

Слышали о государственных мерах поддержки малого и среднего бизнеса, но сомневаетесь, можете ли вы претендовать на получение льготных кредитов с пониженной процентной ставкой? Вы можете проверить, соответствует ли ваш бизнес условиям их выдачи за несколько кликов на сайте Алмазэргиэнбанка.

Благодаря сервису подбора льготных кредитов предприниматели быстро узнают, проходит ли бизнес по критериям кредитов: «Льготный кредит 9», «Быстрые меры», «Льготный кредит для МСП и микропредприятий», «Льготный кредит АПК».

На сегодняшний день в Якутии воспользовались федеральными и региональными мерами господдержки уже 146 предприятий. Общая сумма взятых льготных кредитов составила 4,3 млрд рублей.

В частности, по региональным льготным кредитам «Быстрые меры» под 8% и «Льготный кредит 9» под 9% Алмазэргиэнбанк выдал 79 предпринимателям республики свыше 3 млрд рублей.

При помощи АЭБ льготные кредиты по федеральным мерам поддержки получили 63 предпринимателя на сумму 1 млрд 267 млн рублей по программам «Льготный кредит для МСП» и «Льготный кредит для микропредприятий» по процентной ставке до 11%. 4 предпринимателя получили льготные кредиты для сельхозтоваропроизводителей и резидентов ТОСЭР на сумму 68,3 млн рублей.

Примечательно, что именно региональные меры поддержки пользовались большей популярностью у бизнеса, чем федеральные. Это связано с тем, что Правительство РС (Я) приняло оперативные меры и разработало программы льготной кредитной поддержки под нужды якутского бизнеса.

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Чтобы пройти проверку в сервисе автоматизированного подбора льготных кредитов, необходимо ввести ИНН вашего бизнеса в отображаемое поле, и сервис автоматически проверит по минимальным требованиям (осуществление деятельности в разрешенных и подакцизных отраслях, наличие в реестре МСП) льготных кредитов с процентной ставкой от 5% до 11%.

Если ваш бизнес подпадает под необходимые критерии, то вы сможете выбрать доступную для вас льготную программу или кредит, а также заказать консультацию менеджера прямо на сайте. Алмазэргиэнбанк предлагает для своих клиентов льготные кредиты по ставкам 8% и 9%. Также в АЭБ есть возможность получить льготные кредиты без залога при сумме кредита до 10 млн рублей.