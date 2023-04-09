В Якутии выбрали «Вожатого года — 2023»

7-8 апреля восемь ярких представителей вожатского движения с разных уголков Якутии участвовали в республиканском конкурсе «Вожатый года — 2023». (https://t.me/DPCYAKUTSK/3903)

Конкурсанты выступили с оригинальными визитками, а также содержательными презентациями, с помощью которых вожатые рассказали о своем профессиональном опыте в качестве педагога-наставник, во второй день в школе №6 прошли решающие состязания — мастер-классы и коммунарские сборы.

По итогам конкурсных испытаний 2 место заняла Ульяна Макарова, советник директора по воспитанию и взаимодействию с ДОО СОШ №9 им. М. И. Кершенгольца.

Руководитель детского педагогического отряда «Здравствуйте» Детского (подросткового) Центра

Илья Николаев стал обладателем двух номинаций «Лучший мастер-класс» и «Вожатый — атмосфера».

После конкурса Илья поделился своими впечатлениями: «Участие в этом замечательном конкурсе помогает вожатым развиваться, обмениваться опытом и лучшими практиками с коллегами из разных уголков республики»