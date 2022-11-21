В Якутии выбрали «Семью года»!

Подведены итоги регионального этапа «Семья года-2022» по шести номинациям

В номинации «Многодетная семья» победителем стала семья Михаила и Татьяны Игнатьевых из Мегино-Кангаласского улуса; 2 место – семья Алексея и Натальи Федоровых из Оленекского эвенкийского национального улуса; 3 место – семья Афанасия и Надежды Осиповых из Амгинского улуса.

В номинации «Семья — хранитель традиций» победителем становится семья Дмитрия и Александры Егоровых из Амгинского улуса; 2 место — семья Анатолия и Светланы Стручковых из Мегино-Кангаласского улуса; 3 место — семья Ивана и Екатерины Плоцких из Алданского района.

В номинации «Сельская семья» 1 место — семья Спиридона и Марины Федоровых из Мегино-Кангаласского улуса; 2 место — семья Николая и Анны Васильевых из Верхневилюйского улуса; 3 место — семья Станислава и Яны Сивцевых, Чурапчинский улус.

В номинации «Золотая семья» победителем стала семья Петра и Светланы Горбуновых из Олекминского улуса (района); почетное 2 место — семья Ивана и Анны Копыриных из города Якутск; 3 место — семья Семена и Валентины Пинигиных, Чурапчинский улус.

В номинации «Кочевая семья» 1 место заняла Алексея и Туйары Юмшановых-Колесовых из Эвено-Бытантайского национального улуса; 2 место заняла кочевая семья Григория и Галины Замятиных из Томпонского улуса; 3 место — семья Петра и Надежды Андреевых-Николаевых из Оленекского эвенкийского национального улуса (района).

В номинации «Приемная семья» победителем стала семья Николая и Татьяны Петровых из Оленекского эвенкийского национального улуса (района); 2 место — семья Сергея и Саины Григорьевых из Усть-Алданского улуса (района); 3 место — семья Петра и Светланы Тарабукиных из города Якутск.

По итогам конкурса 15 декабря в г. Якутске, в Центре культуры и современного искусства им. Ю.А. Гагарина, состоится торжественное награждение победителей конкурса «Семья года».

В этом году по семи номинациям всего участвовало 108 семей из 29 муниципальных образований республики, из них наибольшее количество — 33 семьи в номинации «Многодетная семья». В номинации «Семья – хранитель традиций» — 24, «Сельская семья» — 15 семей, «Приемная семья» — 10, «Золотая семья» — 7, «Кочевая семья» — 5 семей.

Победителям, занявшим первые места, по семи номинациям вручаются ежегодные премии Главы Республики Саха (Якутия) по 300 тысяч рублей. Соответствующий Указ подписал глава республики Айсен Николаев 12 ноября в прошлом году.

Основной целью проведения Республиканского конкурса «Семья года» является привлечение внимание общества к семье как базовой ценности, хранительнице традиций, культуры и исторической преемственности поколений. Конкурс направлен на популяризацию семейных ценностей, распространение положительного опыта семей в воспитании детей и укреплении семейных уз.

Напомним, что региональный этап конкурса «Молодая семья» прошел ранее, 15 июля, в рамках фестиваля молодежи «ТАБЫС» в г. Вилюйск. По результатам: I Место заняла — семья Айталины и Дмитрия Петровых из г. Якутск, почетное II Место заняла семья Галины и Михаила Николаевых из Верхневилюйского улуса и награждена сертификатом. III место заняла семья из Таттинского улуса, Январина и Константин Егоровы из Амгинского улуса получили сертификат. Также специальный приз на сумму 100 тыс. рублей от главы муниципального образования «Вилюйский улус (район)» Винокурова С.Н. «За лучший семейный проект «Создавая будущее» вручён семье Кристины и Демида Гоголевых из Оленекского улуса. Специальный приз — 50 тыс. рублей на приобретение авиабилета в любую точку страны от кооперативного участка г. Вилюйск кредитного потребительского кооператива центра финансового содействия «Аргыскредит» Сердцева М.Д. вручила молодой семье Юлии и Конона Спиридоновых из Мегино-Кангаласского улуса.