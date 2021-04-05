В Якутии выбрали лучшего отца года

Победителем республиканского конкурса «Отец года — 2021» стал Геннадий МАКСИМОВ из Чурапчинского улуса.

Абсолютным победителем стал Максимов Геннадий Лукич, отец 5 сыновей с Чурапчинского улуса РС (Я) Болтогинского наслега. И стал номинантом главного приза – 100 тысяч рублей.

В номинации «Лучший отец – семьянин» признан ТАРАБУКИН Петр Герасимович, многодетный приемный отец 2 сыновей и 18 приемных детей, Якутск. «Лучший отец – общественный деятель» признан НИКИФОРОВ Семен Кириллович, заместитель Председателя Совета отцов «Аартык» Маганинского нслега Горного района. «Самый активный отец Совета отцов»- ГРУДИНИН Александр Юрьевич, отец 5 детей, пожарный ПСЧ-2 МЧС России по РС (Я), Ленский район. «Самый талантливый отец» — КОЛЕСОВ Владислав Васильевич, многодетный отец села Саккырыыр Эвено-Бытантайского улуса, член общественной организации «Улусный Совет отцов», член Союза мелодистов-песенников Якутии.

Для повышения роли отца в воспитании подрастающего поколения и укрепление института семьи повышения общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного отцовства, повышения роли отца в воспитании подрастающего поколения, а также для пропаганды трезвого здорового образа жизни общественная организация «Лига отцов Республики Саха (Якутия)» с 9 марта по 4 апреля 2021 года провела республиканский конкурс «Отец года — 2021».