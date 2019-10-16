В Якутии выбрали «Леди сварка»

На минувшей неделе в Чурапчинском колледже состоялся республиканский конкурс профессионального мастерства среди сварщиков, посвященный 65-летнему юбилею члена Совета Федерации России Егора Борисова.

Как известно, Чурапча – малая родина третьего президента и первого Ил Дархана Якутии. Здесь очень многое связано с его именем. Не стало исключением и здание Чурапчинского колледжа.

В нем когда-то размещалась местная «Сельхозтехника», куда в 1971 году пришел устраиваться на свою первую работу юный выпускник школы Егор Борисов. И есть свой символизм в том, что именно здесь будущий Ил Дархан осваивал профессии сварщика, слесаря и моториста.

Но вернемся к дням сегодняшним. В общей сложности на звание «Лучшего сварщика» претендовали 23 конкурсанта из Томпонского, Усть-Алданского, Намского, Мегино-Кангаласского, Чурапчинского улусов, поселка Жатай и города Якутска.

В качестве экспертов конкурса выступили преподаватели Жатайского и Усть-Алданского техникумов, Якутского индустриального педагогического колледжа, а также профессионалы из ГУП ЖКХ РС(Я) и компании «Сахатранснефтегаз».

Помимо собственно соревнований в ходе двухдневного конкурса сварщиков состоялся круглый стол с работодателями на тему «Производственная практика как основной этап подготовки специалиста», а также курсы повышения квалификации «Организационно-методическое обеспечение развития регионального движения WorldSkillsRussia».

Параллельно прошли мастер-класс сертифицированного эксперта оценивания конкурса WorldSkillsRussia И.Александрова и семинар «Организация и проведение демонстративного экзамена по компетенции «Сварочные технологии».

По итогам упорной борьбы победителями Республиканского конкурса стали:

1 место – Шкулев Федор Викторович, Якутский промышленный техникум, мастер производственного обучения (приз — сварочный аппарат полуавтомат)

2 место – Суслов Алексей Юрьевич, МУП «Жатайтеплосеть», сварщик (приз — набор инструментов)

3 место – Николаев Алексей Федорович, Намский техникум, мастер производственного обучения (приз — велосипед)

В номинации «Мастер своего дела» победил Петров Олег Владимирович, МУП «Жатайтеплосеть», сварщик.

Звание «Молодой перспективный сварщик» присуждено Оконешникову Антону Семеновичу.

Спецприз от СХПК «Чурапча» достался студенту ЯИПК Андрееву Эрчиму Петровичу.

Спецприз от МО «Чурапчинский наслег» получил Ноговицын Семен Джимович.

Отдельный приз от сварщика — ветерана Чурапчинской МТС Барахсанова Е.П. был вручен Артемьеву Семену Васильевичу

А номинация «Леди сварка» досталась единственной девушке – участнице конкурса сварщиков, очаровательной студентке Якутского промышленного техникума Елене Борисовой.

Помимо этого, все участники Республиканского конкурса получили сертификаты за подписью Егора Борисова, биографические книги о первом Ил Дархане, а также статуэтки с эмблемой конкурса.

Оргкомитет Республиканского конкурса сварщиков выражает благодарность всем партнерам за оказанную помощь и содействие в организации конкурса и предоставленные ценные призы.

​Спонсорами конкурса выступили:

• Член Совета Федерации ФС РФ Егор Афанасьевич Борисов;

• Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия);

• ООО «Хатан»;

• ООО «Дьулуур»;

• Чурапчинский филиал ГУП ЖКХ Республики Саха (Якутия);

• МО «Телейский наслег»;

• ОАО «Сахатранснефтегаз»;

• МО «Чурапчинский наслег»;

• ИП Федулов И.П.;

• Ветераны «Сельхозтехники».

