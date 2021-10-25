В Якутии вводятся новые механизмы поддержки сирот

Народные депутаты республики 21 октября 2021 года в первом чтении единогласно приняли корректировки сразу в два социальных закона по поддержке детей–сирот.

Речь идёт о Законе «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов РС (Я) отдельными государственными полномочиями по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и Законе «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Это законодательные инициативы Главы республики Айсена Николаева, связанные с перепланировкой бюджета и обеспечением жильем детей-сирот. Принятию законодательных актов предшествовала долгая, кропотливая и скрупулёзная работа депутатов в профильном комитете, согласования с республиканскими министерствами, Счетной палатой и Прокуратурой республики.

Учитывая численность детей-сирот, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями, первым законопроектом предлагается в качестве дополнительной меры социальной поддержки расширить формы и механизмы обеспечения жильем указанной категории граждан в целях сокращения численности детей-сирот, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями.

Предлагаемые законопроектом механизмы планируется реализовать за счет бюджетных ассигнований, которые ежегодно предусматриваются в государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на осуществление государственных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот и лиц из их числа.

Так, законопроектом предлагается лицам, которые ранее относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, выдавать государственный жилищный сертификат — именной документ, удостоверяющий право, на однократное получение за счет РС (Я) в пределах бюджетных ассигнований, установленных на текущий финансовый год выплаты для приобретения жилого помещения в собственность.

Законопроект предусматривает, что порядок предоставления социальной выплаты утверждается Правительством РС (Я). Вышеуказанный порядок будет содержать следующие положения:

– денежные средства не будут предоставляться непосредственно гражданам, а будут перечисляться на счета застройщика (при заключении договора долевого участия), продавца (при заключении договора купли — продажи) и т.д.;

– в зависимости от избранного способа реализации социальной выплаты будут запрашиваться все документы (выписки из Единого государственного реестра недвижимости, технический паспорт на жилое помещение, правоустанавливающие документы на земельный участок, договор о долевом участии в строительстве жилья, зарегистрированный в установленном порядке и т.д.);

– до перечисления выплаты будет производиться проверка на предмет пригодности жилого помещения для проживания, его соответствия установленным санитарным и техническим правилам и нормам, требованиям пожарной безопасности и иным требованиям в соответствии с законодательством Российской Федерации;

– перечисление средств будет производиться только после тщательной проверки всех документов.

В совокупности, применение вышеуказанных механизмов позволит свести до минимума возможность нарушений криминальной направленности и, как следствие нецелевое и не эффективное расходование бюджетных средств.

Критерии получателя социальной выплаты:

отсутствие неснятой или непогашенной судимости и фактов уголовного преследования;

не состоит на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансерах в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств;

отсутствие ограничений в дееспособности или признания недееспособным;

получатель непрерывно в течение не менее года осуществляет трудовую деятельность либо получает образование в очной форме. Здесь исключение составляют женщины, имеющие более двух детей или ребенка до 3 лет, а также неработающие трудоспособные граждане и лица, осуществляющие уход за ребенком-инвалидом;

получатель урегулировал с органом местного самоуправления спор об обеспечении жильем по договору найма путем заключения мирового соглашения. Пункт касается имеющих судебный акт, обязывающий орган местного самоуправления предоставить жилое помещение по договору найма специализированного жилого помещения.

Порядок предоставления социальной выплаты утверждается Правительством республики. В зависимости от способа реализации социальной выплаты могут запрашиваться выписка из Единого государственного реестра недвижимости, технический паспорт на жилое помещение, правоустанавливающие документы на земельный участок, договор о долевом участии в строительстве жилья и другие. Перечисление средств будет производиться только после тщательной проверки всех документов.

Также до перечисления выплаты пройдет проверка пригодности жилого помещения для проживания, соответствия установленным санитарным и техническим нормам, требованиям пожарной безопасности. Здание, признанное аварийным или непригодным для проживания, не может приобретаться по социальной выплате.

Такая практика предоставления жилищных сертификатов сегодня действует в Приморском крае, Вологодской, Амурской, Саратовской и Калининградской областях. Принятие изменений в законы не потребует дополнительных финансовых расходов из средств государственного бюджета республики, но потребует принятия постановления Правительства РС(Я), утверждающего форму сертификата и порядок предоставления социальной выплаты.

Предлагаемые механизмы планируется реализовать за счет республиканских бюджетных ассигнований, которые ежегодно предусматриваются в государственном бюджете республики на осуществление полномочий по обеспечению жильем детей-сирот и лиц из их числа.

Сколько составит социальная выплата?

Сумма рассчитывается из общей площади жилого помещения (в среднем 33 кв. м.), отвечающей всем требованиям и степени благоустройства. Размер приобретаемого жилья не может быть менее 24 кв. м.

В случае если два получателя зарегистрировали брак, дополнительную меру социальной поддержки получает каждый из супругов. Получатель социальной выплаты может также использовать собственные, кредитные средства и материнский капитал.

Со дня регистрации собственности на жилое помещение право на получение социальной выплаты считается реализованным. После чего получателя исключают из списка, что влечет за собой прекращение права на предоставление жилого помещения.

Прокуратура республики не выявила в проектах упомянутых двух законов противоречий нормам федерального и регионального законодательств. Их содержание необходимо и достаточно для регулирования соответствующих правоотношений. Положений, способствующих созданию условий для проявлений коррупции, не имеется.

Под контролем

По словам председателя постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) по делам семьи и детства Алены Атласовой, каждый год совместными усилиями народных депутатов и Правительства республики, под контролем Прокуратуры республики проводится работа по сокращению очереди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на получение жилого помещения.

«В 2019 году на эти цели был выделен 1 млрд. 305 млн. руб., в 2020 – 637 млн. руб., в 2021 году – почти 623 млн. руб. В 2019 году для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приобретено 645 жилых помещений, в 2020 году – 251, в 2021 планируется заключение муниципальных контрактов на приобретение 714 жилых помещений. По проекту закона о бюджете на 2022 год планируется финансирование в размере 1 млрд. 184 млн. 717 тыс. руб. для обеспечения жильем 484 детей-сирот», – сказала она.

Как говорит Алена Атласова, проблемы многодетных семей, вопросы материнского капитала и обеспечения детей-сирот жильем имеют долгую предысторию. Именно по этим направлениям в комитет поступает наибольшее число обращений. До создания отдельного комитета по финансированию этих направлений не уделялось должного внимания, в результате чего люди годами ждали своей очереди.

Справка:

Сироты — это дети до 18 лет, у которых умерли оба родителя или единственный родитель. Еще льготы предоставляются детям, оставшимся без попечения родителей, а также людям в возрасте от 18 до 23 лет, если они потеряли родителей до своего совершеннолетия — это лица из числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

По состоянию на 1 июня 2021 года в списке Единой государственной информационной системы социального обеспечения в республике состоит 2259 детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями. Из них право на получение жилья возникло у 1852, у 407 не наступил срок обеспечения жилыми помещениями, в связи с не достижением 18 лет.

На данный момент государственные гарантии жилищных прав детей-сирот установлены статьей 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». В нем определены единые требования по категориям лиц, подлежащих однократному обеспечению благоустроенными квартирами из специализированного жилищного фонда по достижении ими 18 лет, а также в случае приобретения ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия.

Право на обеспечение жилыми помещениями сохраняется за лицами, которые относились к категории детей-сирот и достигли возраста 23 лет, до обеспечения их жилыми помещениями.

Автор: