В Якутии вводят QR-коды? Указ уже подготовлен

Как сообщила заместитель руководителя регионального оперштаба Ольга Балабкина в ходе брифинга об эпидситуации, подготовлен проект указа, определяющего порядок посещения общественных мест по предъявлению QR-кода о вакцинации против коронавируса, передает телеканал «Якутия 24».

«На настоящий момент подготовлен проект указа, по которому посещение культурных и развлекательных учреждений допускается только при предъявлении QR-кода», – сказала она.

По сравнению со вчерашним днем тяжелых случаев стало больше на 16, новых заражений – 18. В стационарах республики лечатся 180 человек с тяжелым течением заболевания, 34 из них – на аппаратах ИВЛ. Об этом сообщила на брифинге оперативного штаба зампред Ольга Балабкина.

Как отметила вице-премьер, наиболее сложная ситуация по коронавирусу наблюдается в Амгинском, Верхневилюйском, Мегино-Кангаласском, Намском и Хангаласском улусах. В связи с тем она обратилась к властям и населению данных муниципальных образований с призывом о тщательном соблюдении эпидемиологических требований. В первую очередь в отношении развлекательных и массовых мероприятий. Зампред напомнила о требовании «50% наполняемости залов».



Ранее уполномоченный по правам предпринимателей в Якутии Альбина Кычкина сообщила, что предложениях Роспотребнадзора для снижения роста заболеваемости коронавирусом обсуждены на заседании общественного экспертного совета при бизнес-омбудсмене. «Что касается QR-кодов, то по информации оперштаба на сегодня вакцинированы только 50% взрослого населения. То есть, решение вводить требование по QR-кодам автоматически отнимает у бизнеса половину клиентов. Это очень простая и печальная математика. Также отнимает возможность надеяться на государственную поддержку, например, в связи с тем же постановлением РФ №1513 (о мерах федеральной господдержки)», — написала Альбина Кычкина в своем Инстаграме.