В Якутии ввели 8 новых мостов в текущем году

В этом году на территории сразу трёх районов республики ввели 8 мостовых переходов, половина из которых – на муниципальных дорогах, другая – на дорогах республиканского значения «Кобяй» и «Лючинская».

«Строительство мостов помогает решить одну из главных проблем республики, наладить круглогодичное автомобильное сообщение. Всё это в конечном итоге работает на повышение качества жизни якутян. Жители не будут оторваны от «большой земли» во время паводков и ледостава, перестанут тратить на дорогу несколько дней», – сказал глава региона Айсен Николаев.

Четыре мостовых перехода – два средних автодорожных разборных моста и два деревянных – ввели в Кобяйском районе на республиканских дорогах «Кобяй» и «Лючинская». Это дороги обеспечивают наземную связь сразу 9-ти населённых пунктов района.

За счёт субсидий из дорожного фонда республики в районах ввели ещё четыре мостовых перехода. Три из них построили на автодороге «Амга-Оннёс» в Амгинском районе. Благодаря возведению моста сразу четыре амгинских села – Булун, Болугур, Ефремово и Оннёс – связали с районным центром. Ещё один мостовой переход появился в с. Маралай Чурапчинского района.

«В настоящее время благодаря федеральной поддержке в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» ведётся реконструкция 3 крупных мостовых переходов, находящихся в аварийном состоянии, в Амгинском, Мирнинском и Томпонском улусах. Также, ежегодно выделяются субсидии из дорожного фонда республики Саха (Якутия) муниципальным образованиям, в том числе на устройство мостовых переходов. Кроме того, в 2022 году начнётся строительство мостового перехода через р. Вилюй на федеральной автодороге «Вилюй», которая обеспечит круглогодичное автомобильное сообщение между Якутском и Нюрбой», – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Владимир Сивцев.

Напомним, в прошлом году завершилось строительство автодороги «Кобяй» с мостовым переходом через речку Тюгюэне. Если раньше на дорогу из села Кобяй до Якутска уходило несколько дней только в одну сторону, то сейчас добраться по грунтовой трассе на машине можно всего за 4-5 часов круглый год.

Большое внимание транспортной связанности регионов уделяет Президент России Владимир Владимирович Путин. По итогам Госсовета РФ в ноябре текущего года Минтрансу России поручено рассмотреть вопрос обеспечения к 2030 году круглогодичного транспортного сообщения по автомобильным дорогам «Лена», «Вилюй» и «Колыма» Сибирского федерального округа (СФО) и Дальневосточного федерального округа (ДФО).