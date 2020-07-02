В Якутии введён режим ЧС

Сегодня глава Якутии Айсен Николаев в связи повышением класса пожарной опасности в лесах и повышением опасности для населённых пунктов подписал указ о введении режима ЧС регионального характера.

Первый зампред Алексей Колодезников сообщил, что много пожаров зарегистрировано в северных районах региона. Режим чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера в связи с пожарами введён в Абыйском, Нижнеколымском, Эвено-Бытантайском и Среднеколымском районах.

По информации минэкологии, на охраняемой территории республики принимаются меры по тушению 30 лесных пожаров в 15 муниципальных образованиях общей площадью 1519 га. Из них локализованы 5 пожаров на территории Кобяйского, Олёкминского, Среднеколымского, Эвено-Бытантайского районов на площади 201 га. За прошедшие сутки ликвидировано 4 лесных пожара на площади 153 га в Нюрбинском, Хангаласском, Сунтарском, Усть-Майском районах.

Работают службы Авиалесоохраны, Якутлесресурса, МЧС. Всего задействовано порядка 800 человек, 79 единиц техники, работают 15 воздушных судов.

Министр экологии Сахамин Афанасьев сообщил, что на этой неделе на помощь в тушении лесных пожаров в республику прибудут дополнительные федеральные силы – 90 человек из Амурской и Читинской областей с правом ведения взрывных работ. Кроме этого, завтра прибудут 90 специалистов парашютно-десантной пожарной службы ФГБУ «Авиалесоохрана» из Ханты-Мансийского автономного округа и Тюменской области.

На заседании КЧС с информацией о лесопожарной обстановке выступили руководители Среднеколымского, Нижнеколымского, Таттинского, Усть-Майского, Горного и Чурапчинского районов.

Подводя итоги заседания, Алексей Колодезников указал главам районов усилить работу по принятию оперативных мер по локализации лесных пожаров. Первый зампред дал задание ответственным ведомствам организовать завтра вылет самолета в Верхоянский район с дополнительной помощью для тушения лесных пожаров, а также отправить в Среднеколымский район запчасти для техники, используемой в работе. Первый вице-премьер поручил руководителям держать на строгом контроле вопрос угрозы лесных пожаров населённым пунктам.