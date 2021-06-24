В Якутии введён режим ЧС из-за лесных пожаров

Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ с 23 июня 2021 года ввёл на территории республики режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в лесах регионального характера. Соответствующий указ «О введении режима чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера, возникшей вследствие лесных пожаров на территории Республики Саха (Якутия)» глава региона подписал сегодня.

Указом установлен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» для органов управления и сил Якутской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Правительству региона поручено принять меры по тушению лесных пожаров и недопущению угрозы населённым пунктам.

Главам муниципальных образований рекомендовано обеспечить привлечение сил и средств для ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера на территориях муниципальных образований.

По данным Минэкологии Якутии, на территории лесного фонда республики проводятся работы по тушению 50 пожаров на общей площади 33 900,3 га в 15-и муниципальных районах.

Подробно с Указом Главы Республики Саха (Якутия) «О введении режима чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера, возникшей вследствие лесных пожаров на территории Республики Саха (Якутия)» можно ознакомиться здесь.