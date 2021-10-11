В Якутии введут QR-коды для посещения общественных мест?

Власти республики намерены ввести дополнительные ограничительные меры в связи с ухудшением ситуации по COVID-19 – предлагается допустить посещение общественных мест только для граждан, имеющих QR-коды о вакцинации, передает телеканал «Якутия 24».

Об этом сообщила заместитель руководителя регионального оперштаба Ольга Балабкина в ходе брифинга об эпидобстановке.

«На настоящий момент обсуждаются вопросы по предложению главного санитарного врача Маргариты Игнатьевой по вопросам, связанным с возможным прохождением в места массового скопления людей посредством QR-кодов. Решение будет принято завтра на заседании оперштаба под руководством главы республики Айсена Николаева», – сказала она.

На сегодня в регионе первым компонентом вакцинировано более 360 тысяч человек, полный цикл иммунизации прошли почти 339 тысяч якутян, ревакцинацию – около 15 тысяч граждан. По словам Ольга Балабкиной, запас вакцины есть в каждом районе республики.

Также она подчеркнула, что около 23% всех заболевших – это дети, в связи с чем жителей республики призвали соблюдать санитарно-эпидемиологические правила для защиты детей, беременных женщин и пожилых родственников.