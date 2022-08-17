В Якутии введут обязательную вакцинацию работников образования

pr-144-p4-ot-17.08.2022Скачать Решение оперштаба республики от 17.08.2022 — передает БОРБУЕВ. ‼️ Обеспечить проведение «экстренной» вакцинации работников образовательных организаций, у которых после перенесенного заболевания или предыдущей прививки против новой коронавирусной инфекции (COVID- 19) прошло более 6 месяцев.

Фото: https://t.me/BORBUEV и Андрея Сорокина, ЯСИА https://t.me/BORBUEV Источник:

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