В Якутии введут обязательное тестирование на ковид беременных женщин

Обязательное тестирование беременных женщин на коронавирусную инфекцию при их плановом осмотре в поликлиниках будет введено в ближайшее время. Особое внимание на текущий момент уделяется организации неотложной амбулаторной помощи для людей с симптомами ОРВИ, также для оперативного оформления больничных листов. Об этом сегодня на брифинге оперштаба сообщила вице-премьер Ольга Балабкина.

Эпидемиологическая ситуация в республике остается напряженной. Темпы прироста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в течение недели держатся на одном уровне.

За последние сутки для лечения в стационары республики поступило 127 человек, за предыдущие сутки – 135 человек. Всего за сутки выявлено 1710 новых случаев, за предыдущие сутки – 1525 новых случаев. 30% госпитализированных – дети, они представляют особую группу риска. В эту группу также входят беременные женщины.

По поручению главы Якутии Айсена Николаева при выезде педиатрических бригад по вызовам на дом анализы будут забираться у всех членов семьи. Количество педиатров, выезжающих на вызовы, увеличено.

Ольга Балабкина призвала всех якутян, особенно родственников беременных женщин и детей, оставаться дома, ограничить посещение людных мест и носить маску.

Под особым контролем — эпидситуация в городе Якутске, Хангаласском, Мегино-Кангаласском, Намском, Горном, Чурапчинском улусах.

Вице-премьер отметила, что высокие показатели заболеваемости в ряде районов прежде всего обусловлены низким уровнем вакцинации и ревакцинации.

«Получив вакцину или пройдя ревакцинацию, можно значительно легче перенести болезнь. Такое внутреннее понимание должно быть у каждого из нас», — сказала Ольга Валерьевна.

По всей республике продолжаются вакцинация и ревакцинация от новой коронавирусной инфекции. Первым компонентом привиты более 565 тысяч якутян, это 78,9% взрослого населения республики. Почти 119 тысяч человек прошли ревакцинацию. Это составляет 58% от общего количества лиц, у которых наступил срок ревакцинации.

«Несмотря на рост количества заболевших, на высокую скорость распространения нового штамма вируса, у большинства болезнь пока протекает в легкой форме», — сообщила Ольга Балабкина.

В Якутске и районах открываются дополнительные площади для оказания оперативной амбулаторной помощи для людей с симптомами ОРВИ. При обращении за первичной помощью можно установить диагноз, оформить больничный лист и получить лекарственные средства.

Увеличен объем выдачи лекарственных средств для амбулаторных больных за счет федерального и регионального бюджетов. С органами МСУ приняты меры по обеспечению лекарствами аптек.