В Якутии могут ввести дистанционное обучение в школах

Масочный режим в регионах России остаётся рекомендательным. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передаёт ЯСИА. «В субъектах рекомендуют ношение масок в общественных местах, но мы не вводим никакого регулирующего правила, которое бы обязывало носить маски», — приводит РИА Новости слова Поповой.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев сказал, что в республике не планируют вводить строгие коронавирусные ограничения, в том числе масочный режим. При этом он отметил, что нужно носить маски в местах большого скопления людей, в частности, в больницах.

При этом в региональном Роспотребнадзоре ЯСИА сообщили о том, что на фоне новой волны COVID-19 не исключается формат дистанционного обучения для школьников. Карантин будет введён при достижении 20% порога по заболеваемости ОРВИ среди учеников. Тем временем в Якутии за последние сутки выявлено 526 новых случаев коронавирусной инфекции.