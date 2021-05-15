В Якутии введены новые ужесточения

Глава Якутии Айсен Николаев подписал три новых указа в новой редакции.

Теперь для работодателей введены дополнительные обязательства — использование масок и респираторов всеми лицами, находящимися на территории предприятия, особенно при проведении коллективных мероприятий. Обязательная дезинфекция всех контактных поверхностей каждые 2-4 часа. Для организаций бюджетной сферы сохраняются рекомендации о переводе до 50% работников на удаленные формы работы.

Режим работы ресторанов, кафе и других предприятий общественного питания сохраняется до 00.00 часов. При этом не допускается банкетное обслуживание с участием более 10 человек.

Также на территории республики запрещено проведение дискотек и иных развлекательных мероприятий как в предприятиях общественного питания, спортивных и детских, открытых и крытых манежах, так и в культурных парках и туристических базах и комплексах.

Подробнее с текстами новых указов Главы Якутии Айсена Николаева можно ознакомиться здесь:

— Указ Главы Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 2020 г. № 1293 «О режиме повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» от 15 мая 2021 года № 1854;

— Указ Главы Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 2020 г. № 1294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Саха (Якутия) в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» от 15 мая 2021 года № 1855;

— Указ Главы Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 27 апреля 2020 г. № 1143 «Об утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия)» от 15 мая 2021 года № 1856.