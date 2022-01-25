В Якутии введены новые ограничения

На основании решения Оперативного штаба по недопущению распространения на территории Республики Саха (Якутия) новой коронавирусной инфекции COVID-19 вышел приказ Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) от 25.01.2022 года № 01-03/113. Согласно приказа подведомственным учреждениям Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) запрещаются выезды организованных групп детей и подростков за пределы муниципальных образований и за пределы Республики Саха (Якутия) для участия в спортивных, культурных и образовательных мероприятиях до особого распоряжения.

Руководителям подведомственных учреждений Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) приказано минимизировать количество командировок в муниципальные районы и за пределы Республики Саха (Якутия).

Руководителям профессиональных образовательных организаций Республики Саха (Якутия) обеспечить строгое соблюдение студентами, находящимися на дистанционном обучении, режима самоизоляции по месту пребывания.

Отмечаем что данные ограничения носят вынужденный и временный характер.