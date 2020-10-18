В Якутии вторая волна становится девятым валом?

На 18.10.2020 г. выявлено 135 новых случаев COVID-19, в том числе: Якутск — 88, Верхневилюйский – 6, Алданский -5, Аллаиховский, Олекминский, Усть –Алданский – по 4, Амгинский, Мирнинский, Сунтарский – по 3, Булунский, Нерюнгринский, Нюрбинский, Оймяконский, Чурапчинский – по 2. Вилюйский, Мегино –Кангаласский, Таттинский, Усть –Янский, Хангаласский – по 1. Летальных случаев от COVID-19 за сутки — 0. За сутки лабораториями республики проведено 5 513 исследований на коронавирус. Всего с начала пандемии обработано 560 878 тестов.

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Оперштаб Якутии

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