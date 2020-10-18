18.10.2020
12:23
707

Коронавирус

В Якутии вторая волна становится девятым валом?

На 18.10.2020 г. выявлено 135 новых случаев COVID-19, в том числе:

Якутск — 88,

Верхневилюйский – 6,

Алданский -5,

Аллаиховский, Олекминский, Усть –Алданский – по 4,

Амгинский, Мирнинский, Сунтарский – по 3,

Булунский, Нерюнгринский, Нюрбинский, Оймяконский, Чурапчинский – по 2.

Вилюйский, Мегино –Кангаласский, Таттинский, Усть –Янский, Хангаласский – по 1.

Летальных случаев от COVID-19 за сутки — 0.

За сутки лабораториями республики проведено 5 513 исследований на коронавирус.

Всего с начала пандемии обработано 560 878 тестов.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Оперштаб Якутии
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх