26.07.2022
19:29
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Погода

В Якутии всю неделю дым будет то возрастать, то рассеиваться

Условия для задымленности над территорией Якутска и центральных районов республики будут сохраняться в течение всей текущей недели. Об этом на брифинге оперштаба 26 июля сообщила заместитель начальника Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — начальник гидрометцентра Татьяна Маршалик.

«В случае смены ветра на юго-восточный и южный, задымление будет усиливаться, что наблюдалось сегодня утром. Но сейчас условия улучшились, потому что ветер поменялся на восточный и северо-восточный», – пояснила она.

Татьяна Маршалик отметила, циклон в течение недели будет находиться в западных районах, поэтому для центральных районов будут дуть восточные и северо-восточные ветры. Поэтому задымление будет с переменным успехом то возрастать, то рассеиваться.

По словам начальника гидрометцентра, почти на всей на территории Якутии кроме Ленского и Мирнинского районов, а также за исключением улусов колымо-индигирской группы установилась очень жаркая погода. В западных и колымо-индигирских районах идут небольшие дожди с грозами. Так, сегодня ожидаются грозы в Ленском, Мирнинском и Сунтарском улусах.

«На остальной территории Якутии погода жаркая и сухая с температурой от +31 градуса до +36 градусов. Самые высокие температуры установились в Олекминском, Ленском и Сунтарском районах. В ближайшее время такая погода сохранится, только на северо-востоке ожидаются небольшие дожди», – сообщила Татьяна Маршалик.

 В центральной части республики ожидается погода без осадков с температурой воздуха от +28 градусов до + 33 градусов.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба АГиП РС(Я)

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